Aprobaron las leyes fiscales: qué pasará con los impuestos provinciales en 2026

El Senado provincial dio sanción definitiva este martes a los proyectos de Avalúo e Impositiva para el 2026. Con votos del oficialismo y gran parte de la oposición, se aprobaron las dos iniciativas que establecen los valores que tendrán los impuestos provinciales para el año que viene.

La Ley Impositiva establece las alícuotas y reglas para el cálculo de los impuestos que rigen anualmente como por ejemplo Ingresos Brutos y Sellos, mientras que la Ley de Avalúo determina los valores de los bienes para calcular los impuestos Automotor e Inmobiliario.

El Gobierno de Mendoza hizo hincapié en que el paquete de leyes fiscales para el próximo año sigue la línea de los últimos nueve ejercicios en los que ha habido rebajas en alícuotas de Ingresos Brutos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales y un esquema progresivo de reducción en el impuesto a los Sellos.

La semana pasada, ambas iniciativas obtuvieron media sanción de la Cámara de Diputados. Las propuestas se aprobaron por una amplia mayoría, junto con el Presupuesto 2026. La Ley de Avalúo se impuso por 36 votos positivos contra 8 negativos y la Impositiva por 35 a 10.

El oficialismo acordó con la oposición avanzar este martes con el tratamiento de los proyectos sobre tablas, que requiere del aval de los dos tercios de la cámara.

En el Senado la ley de Avalúo se aprobó por 27 votos afirmativos contra 11 negativos, mientras que la ley Impositiva obtuvo 28 respaldos y 10 rechazos.

Novedades para el Automotor y el Inmobiliario

La Ley de Avalúo 2026 trae una novedad vinculada al Impuesto Automotor denominada como "Pago único liberatorio". Con algunos tipos de vehículos el contribuyente realizará un pago definitivo y dejará de pagar el tributo en los próximos años.

La medida alcanza a las motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Modificaron el Impuesto Automotor para el 2025. Foto: NA El Impuesto Automotor del 2026 tendrá la novedad del pago único liberatorio. Foto: NA

Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

Respecto al Impuesto Inmobiliario el año que viene habrá un incremento en el valor de las propiedades rurales, las cuales se actualizarán al valor de mercado, por lo que el tributo aumentará más que la inflación.

En concreto, se aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Además, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.

Qué pasará con los otros impuestos

La Ley Impositiva 2026 plantea que el impuesto a los Ingresos Brutos seguirá con la reducción de la carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios. La norma sancionada prevé una baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

También se reduce en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras, equivalente a un 11% menos de presión fiscal. En el caso de los servicios vinculados a la industria, las rebajas van de 0,5 a 1,25 puntos porcentuales, lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

administracion tributaria mendoza atm edificio (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, se proyecta una disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria para esas actividades.

En cuanto al Impuesto a los Sellos, el año próximo se continuará con la reducción iniciada en el ejercicio actual. La alícuota general de Sellos baja al 1%, un 20% menos que el valor vigente en 2025. También se reducen en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14% respecto de 2025.