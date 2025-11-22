Pese a su perfil técnico, el Gobierno asegura que Alejandra Monteoliva "seguirá con la doctrina Bullrich": "No aflojaremos"

Era un hecho la designación de Alejandra Monteoliva como reemplazante de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad . Si bien los cambios en el Gabinete están en un manto de suspicacias incluso dentro del Gabinete, Javier Milei tiene un gran vínculo con la electa senadora, quien forma parte de la mesa chica del Gobierno, y le prometió que ella podía seguir con el control de la cartera.

Solo fue una cuestión de tiempos. El presidente consideró que estas modificaciones en Seguridad y Defensa debían darse más cerca del 10 de diciembre y tenían que separarse de las abruptas salidas de Gerardo Werthein en Cancillería, Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y Lisandro Catalán , en Interior.

“Está definido, pero el presidente es quién maneja los momentos para anunciarlo. Mientras tanto estamos haciendo la transición”, decían fuentes cercanas a Bullrich y Monteoliva, quienes se mostraron juntas el 29 de octubre en Casa Rosada, cuyo momento capturó en foto MDZ , adelantando que el anuncio era inminente.

Se trata de una designación que ratifica la continuidad de Bullrich en el control del área, aunque, en simultaneo, significa la renuncia de una ministra de extremo perfil alto, de un largo recorrido en la política y de experiencia como ministra de Seguridad frente a una funcionaria técnica y sin roce político ni exposición pública.

En el bullrichismo son conscientes de esto. “Está claro que son perfiles y trayectorias distintas. Nadie desconoce que Patricia tiene unas características muy difíciles de encontrar, pero que nadie se confunda: sigue la doctrina Bullrich”, esbozan.

En la gestión libertaria subrayan que “nada cambiará”. “Monteoliva respetará la misma impronta de rigurosidad y exigencia que venía marcando Patricia. Acá nadie va a aflojar. El que afloje, se va afuera”, recalcaron a MDZ desde el círculo íntimo de la ministra.

A su vez, remarcaron que “seguirán los mismos equipos” que contaba Bullirch hasta la fecha. “Esto no quita que Monteoliva pueda elegir a sus colaboradores pero la base sigue siendo la misma”, aclararon desde la cartera de Seguridad.

Más allá que la nueva ministra necesitará levantar su perfil y se le respetará su conducción, Bullrich continuará “monitoreando lo que ocurra en el Ministerio”. No solo que conservará a decenas de dirigentes de su confianza en el área, sino que “ayudará en todas las recomendaciones que sean necesarias”, consignan fuentes de contacto diario de la excandidata presidencial.

Esa colaboración, en materia de asesoramiento y el sostenimiento de su equipo, también tendrá una defensa pública de la nueva senadora hacía su sucesora. “Patricia seguirá atenta y colaborará en todo lo que se necesite. Seguirá presente en distintos temas de seguridad y mantendrá contacto permanente con Monteoliva”, aclararon.

Consultados sobre cómo la nueva ministra podrá afrontar el nivel de exposición que tenía Bullrich, quien encabezó enfrentamientos directos con bandas narco y se involucró en duros cruces políticos y mediáticos en torno a resonantes hechos policiales, en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes responden: “Lo sabrá enfrentar. Se la está asesorando. De todas formas, cualquiera que tenía chances de reemplazarla a Patricia no iba a tener su nivel de experiencia. Nadie tiene su trayectoria, así que no corría esto de la falta de experiencia política o de perfil alto. Las comparaciones son inevitables, pero trabajaremos para que lo afronte de la mejor forma posible”.

La carrera de Monteoliva en Seguridad

Se dedica a la seguridad desde hace 30 años, desde 1995. Egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional de Colombia.

Se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Entre 2012 y 2013 fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad. Fue Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Patricia Bullrich, entre 2015 y 2019.

Entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.

Desde junio de 2024 es la Secretaria de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional. Hace parte de redes de especialistas internacionales, cuenta con numerosas publicaciones en la materia y se ha especializado en análisis de datos, gestión de información, operaciones policiales y crimen organizado.