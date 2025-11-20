Patricia Bullrich lanzó los DNI de "edición limitada" con su firma antes de cederle el Renaper a Diego Santilli

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió los DNI de "edición limitada" que se produjeron durante la semana que estuvo a cargo del Renaper. "Ahora le toca al Colo", bromeó.

Patricia Bullrich compartió los DNI que llevan su firma antes de cederle el Renaper a Diego Santilli.

Luego de que el Gobierno devolviera el Registro Nacional de Personas (Renaper) al Ministerio del Interior de Diego Santilli, Patricia Bullrich promocionó en sus redes los DNI "de edición limitada" que llevan su firma y que fueron producidos durante la única semana que el organismo estuvo a cargo de la cartera de Seguridad.

Los DNI "versión Patricia Bullrich" "DNI: Bullrich version. Edición limitada sin stock", bromeó la funcionaria en sus redes después del decreto publicado en el Boletín Oficial que efectivizó el traslado del Renaper, y agregó: "Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo".

Durante nueve días, el Renaper se manejó por fuera de la órbita habitual del Ministerio del Interior gracias a un decreto que despojó de varias funciones a la cartera del recién asumido Diego Santilli. Además del Registro Nacional de Personas, el exdiputado del PRO había perdido control sobre Migraciones, que pasó al área de Seguridad, y de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

DNI Bullrich Los DNI de "edición limitada" con la firma de Patricia Bullrich. X (@PatoBullrich) Marcha atrás: los cambios en el organigrama Sin embargo, poco después de conocerse el movimiento, el Gobierno dejó trascender que daría marcha atrás con parte de los traslados, una decisión que se efectivizó este jueves a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Allí, la pluma de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, determinó que una dividida secretaría de Turismo y Ambiente a cargo de Daniel Scioli quedará bajo el ala del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que Deportes se transformará en una subsecretaría bajo la órbita del ministro del Interior. Hasta el momento, el titular seguirá siendo Diógenes de Urquiza Anchorena.