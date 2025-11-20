Patricia Bullrich lanzó los DNI de "edición limitada" con su firma antes de cederle el Renaper a Diego Santilli
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió los DNI de "edición limitada" que se produjeron durante la semana que estuvo a cargo del Renaper. "Ahora le toca al Colo", bromeó.
Luego de que el Gobierno devolviera el Registro Nacional de Personas (Renaper) al Ministerio del Interior de Diego Santilli, Patricia Bullrich promocionó en sus redes los DNI "de edición limitada" que llevan su firma y que fueron producidos durante la única semana que el organismo estuvo a cargo de la cartera de Seguridad.
Los DNI "versión Patricia Bullrich"
"DNI: Bullrich version. Edición limitada sin stock", bromeó la funcionaria en sus redes después del decreto publicado en el Boletín Oficial que efectivizó el traslado del Renaper, y agregó: "Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo".
Te Podría Interesar
Durante nueve días, el Renaper se manejó por fuera de la órbita habitual del Ministerio del Interior gracias a un decreto que despojó de varias funciones a la cartera del recién asumido Diego Santilli. Además del Registro Nacional de Personas, el exdiputado del PRO había perdido control sobre Migraciones, que pasó al área de Seguridad, y de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Marcha atrás: los cambios en el organigrama
Sin embargo, poco después de conocerse el movimiento, el Gobierno dejó trascender que daría marcha atrás con parte de los traslados, una decisión que se efectivizó este jueves a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Allí, la pluma de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, determinó que una dividida secretaría de Turismo y Ambiente a cargo de Daniel Scioli quedará bajo el ala del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que Deportes se transformará en una subsecretaría bajo la órbita del ministro del Interior. Hasta el momento, el titular seguirá siendo Diógenes de Urquiza Anchorena.
En cuanto al Renaper, el Gobierno oficializó la marcha atrás y el organismo regresó del Ministerio de Seguridad a Interior, aunque eso no impidió que la ministra Patricia Bullrich le imprimiera su firma en el reverso de los documentos nacionales de identidad en el breve interludio en el que tuvo a cargo el registro.
Por último, si bien laDirección Nacional de Migraciones se va a mantener en el organigrama de la cartera de Seguridad, los Centros de Frontera volverán a ser responsabilidad del Ministerio Interior. que aspira controlar la gestión, infraestructura y coordinación de los pasos fronterizos.