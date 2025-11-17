Solo una banda narco mueve medio millón de dólares mensuales en el conurbano

A más de tres años de la aparición de la cocaína adulterada , que produjo alrededor de dos docenas de fallecidos en la zona de Tres de Febrero, General San Martín, Hurlingham y San Miguel , la banda que traficó esa sustancia, dependiente del detenido Miguel “Mameluco” Villalba , sufrió otro golpe en su organización al secuestrársele casi veinte millones de pesos en un operativo realizado en la villa 18 de General San Martín, la base histórica del narco sanmartinense que alguna vez pensó ser candidato a intendente por Kolina, la agrupación que conducía Alicia Kirchner.

Si bien el monto no es el que maneja globalmente la estructura que aún queda en el territorio dependiente de “Mameluco”, es impactante saber que lo encontrado sólo es un porcentaje menor. “Diariamente se calcula que recaudan $20 millones de pesos”, dijo a MDZ uno de los investigadores.

La investigación está a cargo de Hernán Roncaglia , a cargo de la Secretaría 9na. del juzgado federal 2 de San Martín a cargo de Alicia Vence, ex funcionaria de Claudio Bonadio en Comodoro Py. Y si bien arrancó en el momento en que se conoció la expansión de la distribución de la droga adulterada en Puerta 8, en febrero de 2022, nunca más se interrumpió la vigilancia.

“Es un trabajo de saturación, casi una pulseada diaria”, confió una fuente del juzgado en el que, hace más de una década, fue detenido el propio Villalba por el ex juez Juan Manuel Yalj.

La operatoria de la banda era la siguiente. A la Villa 18, ubicada a esa altura de la Ruta 8, en la localidad de General San Martín, en su intersección con la Avenida Primero de Mayo y la calle Cuba, arribaban las recaudaciones de las otras “paradas” delicuenciales, ubicadas aún en la Puerta 8, donde explotó la droga adulterada, también por la Ruta 8, y la villa Curita, cercana de allí. Desde allí, diariamente, se llevaba todo lo recaudado hasta la intersección de la Avenida San Martín y la General Paz, a unos cinco kilómetros, donde ahí se pasaba todo al contador y otros miembros de la banda.

Operativo narco 2

Si la recaudación diaria de una ubicación de una parte de la banda sería veinte millones de pesos, al final del mes sería de seiscientos millones, es decir, alrededor de U$s 400.000 dólares, justamente la cantidad incautada en el operativo realizado ayer.

Ese manejo diario también permite la explosión de dinero para otras actividades como la expansión de la construcción de torres y emprendimientos urbanísticos, como en otras más domésticas como usurarios préstamos personales con devolución diario, el manejo de la disposición final de lo producido por demoliciones y construcciones. el juego clandestino, inclusive on line, o la compra venta de vehículos.

Ese nivel de manejo hace que en los barrios la demanda para participar en esas estructuras sea mayor a la que pretende ingresar en una actividad lícita en una planta industrial o comercio. No solo porque no se necesita ningún nivel educativo para estar en la calle monitoreando las calles o entregando un “raviol”, sino que también recibe diariamente entre cinco a diez veces más que lo que percibiría en una actividad legal.

Operativo narco 3

Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, “los investigadores detectaron que nuevos integrantes habían tomado el control de la banda. Serían los mismos que, en febrero de 2023, difundieron un video con amenazas contra la ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en rechazo a las políticas antinarco impulsadas por ambos”.

Con el avance de la investigación, “se determinó que en 2024, además, la organización se había reorganizado y fortalecido en distintos barrios de San Martín. De ese modo, continuaba con la venta de drogas al menudeo y ampliaba sus actividades criminales al lavado de activos, invirtiendo alrededor de 1.400 millones de pesos en una reconocida empresa constructora de la zona”, expresó oficialmente el Ministerio.