Contrataque en el Senado: con Patricia Bullrich a la cabeza, LLA ahora busca impugnar a dos senadores K

Patricia Bullrich presentó en el Senado dos impugnaciones a Martín Soria y Jorge Capitanich, mientras se debate si Lorena Villaverde será o no senadora

La Libertad Avanza presentó dos impugnaciones los senadores electos Jorge Capitanich (Chaco) y Martín Soria (Río Negro), ambos de Fuerza Patria, en la primera jugada política de Patricia Bullrich en el Senado, que sin haber asumido, hizo la presentación. La acción se trata de una especie de "contragolpe" por la impugnación que presentó el PJ de Río Negro contra Lorena Villaverde, por sus presuntos vínculos con Fred Machado.

Se trata de dos presentaciones que ingresaron este miércoles a primera hora en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la previa del tratamiento de la impugnación a Villaverde, que difícilmente sea parte de la Cámara alta. El kirchnerismo se encamina a juntar los votos necesarios para que la rionegrina no asuma su banca.

Qué dicen las impugnaciones que presentó Patricia Bullrich La impugnación que presentaron contra Capitanich sostienen que el exgobernador de Chaco "carece de la idoneidad suficiente" por causas que incluyen su “vínculo político con el Clan Sena”, las imputaciones por fraude y lavado en “Tierras Fiscales” y su rol en “Sueños Compartidos”. Sostiene que financió a los Sena con “$141.000.000” hasta “el día en que Cecilia (Strzyzowski) fue asesinada”. Cabe destacar que el crimen de Cecilia Strzyzowski ya fue juzgado y Capitanich no fue parte de los imputados.

“La conducta de Jorge Milton Capitanich vulnera de modo grave estos principios, afectando el orden público electoral y los valores republicanos de la democracia representativa", sostiene el texto que ingresó bajo la manga de Patricia Bullrich que ya se mueve como senadora. “Mientras negaba todo vínculo político con el ‘Clan Sena’, dilapidaba los recursos públicos, sosteniendo entidades mafiosas a costa del empobrecido pueblo chaqueño”, agrega el texto, en relación a los vínculos con la familia condenada por el femicidio de Strzyzowski.

“Fue tal el descaro de Capitanich, que llegó a sostener que el crimen de Cecilia Strzyzowski había sido ‘un acto de los servicios de inteligencia’", remarca el texto. “Las causas actualmente abiertas evidencian la absoluta falta de capacidad moral del ahora impugnado Senador electo. Su incorporación al Senado implicaría una violación flagrante al orden público electoral y un daño irreparable a las instituciones democráticas”, concluye el texto.