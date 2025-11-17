Patricia Bullrich denunció a Rodolfo Aguiar "por desestabilizador y golpista" por sus dichos sobre la reforma laboral

El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), Rodolfo Aguiar , por considerar que sus declaraciones constituyen amenazas públicas contra el orden constitucional.

"Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches", manifestó la titular de la cartera, Patricia Bullrich el domingo por la noche.

El eje de la denuncia es un comentario que Aguiar hizo en una entrevista televisiva donde proclamaba que "su trabajo es provocar la crisis de este Gobierno" , en el marco de un debate sobre la inminente reforma laboral que impulsará el Gobierno.

En ese contexto, la presentación del Ministerio de Seguridad busca determinar si sus declaraciones pueden constituir delitos vinculados al orden institucional. De acuerdo a la denuncia, la frase pronunciada por el dirigente sindical afecta la estabilidad del funcionamiento democrático y podría configurar una acción contraria al marco constitucional vigente.

Por su parte, Aguiar levantó el guante e increpó directamente a Bullrich con un duro mensaje en sus redes: "Ministra, usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas. El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno".

Para el gremialista, las medidas llevadas adelante por el Ejecutivo como el protocolo contra las movilizaciones y la "represión de todos los miércoles" constituyen medidas que van en contra de la legalidad, y disparó: "No le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, ¿sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto?".

"Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir? Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión", sentenció el titular de ATE.

Para Aguiar, "no es casual" que la denuncia del Ministerio de Seguridad llegara dos días antes del paro nacional impulsado por el gremio de trabajadores estatales en contra de la reforma laboral "regresiva" del Gobierno. "Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta", acusó el dirigente, y finalizó: "Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar".