El pedido que Patricia Bullrich le hizo a Victoria Villarruel en el Senado: "Que ayude"

Luego de la cumbre de acercamiento que protagonizaron el viernes , la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , remarcó que su objetivo es que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , "ayude a empujar los proyectos que el Gobierno necesita para que la Argentina crezca".

Para Bullrich, la figura elegida por Javier Milei para funcionar como nexo entre la Casa Rosada y el Senado a partir del 10 de diciembre, su misión central es "buscar conjuntamente con todo el bloque que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa".

En ese sentido, la ministra señaló que Villarruel, en su rol como presidenta del Senado, adopta una "postura de neutralidad institucional" y que considera necesario que esa postura evolucione hacia un apoyo más decidido a la estrategia del Poder Ejecutivo. "Ella se coloca como presidenta de la Cámara de Senadores, pero sin tomar partido. En general, los presidentes de las cámaras toman partido como Martín Menem", insistió la funcionaria en una entrevista con LN+.

En su análisis, Bullrich señaló que uno de los principales desafíos del Gobierno es consolidar una mayoría legislativa que permita aprobar la agenda oficial para que eso luego se vea traducido en resultados económicos.

"Tenemos que construir una mayoría que ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más, que aproveche la oportunidad que tenemos, aproveche este voto popular que hemos tenido, que nos pone en una situación única, que nos ha permitido avanzar, tranquilizar la economía, generar una situación de acuerdos internacionales inéditos para el país, lograr ser un país que tiene índices de seguridad mejor que otros países”, remarcó.

Respecto a los proyectos prioritarios, la ministra indicó que el próximo paso será la reforma del Código Penal, en la cual se prevén penas más severas para los delitos contra la propiedad y actos violentos. Según explicó, el nuevo texto contempla que “el 87% de los delitos no van a ser excarcelables porque cambia la concepción".

En esa misión, el planteo de Bullrich da a entender que el Gobierno espera la colaboración de Villarruel para coordinar el avance de los proyectos oficialistas en el Congreso de cara a los próximos meses, luego de meses de tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada.

Una mención al caso de Cecilia Strzyzowski

Además, la ministra de Seguridad hizo referencia a la reciente condena a seis de los siete acusados por el crimen de Cecilia Strzyzowski, en la provincia del Chaco, y atribuyó el avance del caso a la independencia del sistema judicial provincial.

"El cambio de Gobierno y la libertad de la justicia del Chaco permitieron que el caso avance. Antes, bajo presión política directa, no hubiera pasado", afirmó Bullrich, que resaltó la importancia de que las provincias consoliden sistemas republicanos donde los tres poderes se mantengan independientes.