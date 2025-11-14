Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se reúnen en el Senado tras meses de tensión

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este viernes, al mediodía, en el Senado a la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich . Será el primer encuentro formal entre ambas dirigentes tras varios meses de distanciamiento político, pese a pertenecer ambas a La Libertad Avanza .

Se dará en el marco de una reunión institucional que coincide con el proceso de renovación de bancas y la reconfiguración interna del oficialismo en la Cámara Alta.

Bullrich confirmó la reunión en una entrevista radial, en la que detalló que fue convocada por el secretario parlamentario del Senado . Según relató, debía concurrir al Congreso para realizar trámites formales previos a su asunción como senadora, y en ese contexto fue informada del interés de Villarruel en mantener un encuentro.

Durante la misma entrevista, al ser consultada sobre su expectativa respecto a la colaboración de la vicepresidenta en el nuevo esquema legislativo, la ministra señaló que “si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir” y agregó: “Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles”.

La reunión se produce luego de un prolongado período sin contacto entre ambas funcionarias, que incluyó un cruce público en julio pasado. En ese momento, la Cámara Alta fue escenario de una sesión impulsada por sectores opositores en la que se aprobaron tres proyectos: el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich Patricia Bullrich realizará este viernes los trámites previos a su asunción en la Cámara de Senadores, que preside Victoria Villarruel.

Aquellas leyes fueron rechazadas por el presidente Javier Milei, quien luego las vetó. La convocatoria a la sesión derivó en un enfrentamiento directo entre Villarruel y Bullrich. La ministra había reclamado a la vicepresidenta que no “convalidara con su presencia” lo que el Ejecutivo consideraba una sesión ilegal. Villarruel respondió públicamente recordando la militancia de Bullrich en Montoneros durante los años setenta.

Desde ese momento no volvieron a verse ni intercambiaron comunicaciones, ni en el plano institucional ni en el personal. El reencuentro, previsto para este viernes, será en un contexto formal, dado que Bullrich debe completar los trámites parlamentarios para asumir su banca el 10 de diciembre.

El alcance del cruce Victoria Villarruel - Patricia Bullrich

El encuentro ocurre en un momento clave para el oficialismo, que atraviesa un proceso de reordenamiento político en el Senado. Tras las elecciones, La Libertad Avanza deberá construir consensos parlamentarios para impulsar las reformas estructurales propuestas por el Poder Ejecutivo.

Bullrich asumirá como jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta. En las últimas semanas inició conversaciones con senadores actuales y electos del espacio propio y también con referentes de otras bancadas, aunque sin acercamientos con el kirchnerismo, fuerza con la que mantiene un enfrentamiento político desde hace años.

Uno de sus objetivos será contribuir a reconstruir una mayoría parlamentaria estable que permita al Gobierno avanzar con su agenda legislativa. Esa tarea aparece como compleja luego de la disolución del bloque unificado que Villarruel había conformado a fines de 2023.

En diciembre de ese año, la vicepresidenta logró reunir a 39 senadores con el respaldo de su secretario parlamentario, Agustín Giustinian, en un intento por garantizar al oficialismo control de la Cámara Alta. Sin embargo, esa mayoría se desarmó tras el rechazo del proyecto de Ficha Limpia, lo que generó tensiones con sectores de la oposición dialoguista.

La reunión entre Villarruel y Bullrich busca no solo dejar atrás el conflicto que marcó su vínculo en los últimos meses, sino también acordar un nuevo esquema de funcionamiento legislativo. El oficialismo necesita definir su estrategia parlamentaria en un escenario sin mayoría propia y con un Congreso que comenzará un nuevo período en diciembre.