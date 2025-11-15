Patricia Bullrich celebró la condena contra el clan Sena: "Se hizo justicia"

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, afirmó la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño, mediante un posteo en su cuenta de X.

Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, dijo.

“A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”, recalcó y agregó: “No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”.

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

El principal imputado fue César Sena que fue declarado culpable por el femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, fue declarada su culpabilidad por partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria.

Por su parte, Gustavo Obregón es culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.

"En los próximos días se fijará la audiencia de cesura", consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.

En los próximos días se conocerán las penas a los seis condenados. Se cree que todos recibirán la sentencia de prisión perpetua.