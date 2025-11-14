La intimidad del primer cara a cara de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich: la advertencia y la misión

Victoria Villarruel y su primer cara a cara con Patricia Bullrich. La advertencia de la vice y la misión de la ministra.

Ya con un pie y medio por fuera del Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este viernes al mediodía a la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, en un encuentro que ambas partes consideraron “positivo”, aunque sin demasiado entusiasmo. Así, abrió un nuevo capítulo en su tensa relación con la Casa Rosada.

Bullrich aún no asumió como senadora, pero ya trabaja como tal. Distintas fuentes parlamentarias del Senado deslizaron a este medio que la ministra comenzó a trabajar con una agenda enfocada en las tres principales reformas que el Gobierno va a querer aprobar a principios de 2026: la laboral, la tributaria y la del Código Penal. “Ella ya está enfocada en eso, llama a senadores, se reúne, habla con gobernadores”, detalló un dirigente de la UCR que habló con Bullrich.

Después del encuentro, Villarruel se dirigió a la sala de periodistas del Senado para hablar con la prensa acreditada. Allí contó que le dejó en claro que su rol es “institucional”. “Acá debe primar el consenso, y todas las normas a las que se llega surgen de hablar y de mantener una buena relación con todos”, sostuvo la funcionaria.

Villarruel abrió el paraguas para evitar la lluvia de críticas que recibe cada vez que abre una sesión convocada por la oposición. “Le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara. No tengo facultades para interrumpir el ejercicio parlamentario; solo quise hacerle una aclaración para que la tenga presente. Mis facultades apuntan a garantizar la independencia de poderes”, indicó la vicepresidenta a la prensa acreditada.

La misión de Patricia Bullrich en el Senado La ministra llega al Senado como el primer peso pesado del oficialismo en la Cámara alta, después de dos meses con un minúsculo bloque de inexpertos que, por más esfuerzo que hayan hecho los senadores, fueron abolidos por las espadas parlamentarias que conocen el juego de poderes en el Senado.