Victoria Villarruel apareció en la Noche de los Museos en el Senado con un contundente mensaje en medio de su tensión con Javier Milei

Durante la última edición de la Noche de los Museos, la vicepresidente Victoria Villarruel se hizo presente en el Congreso de la Nación, donde recibió a cientos de visitantes que se acercaron a conocer la Cámara Alta. En un gesto cargado de simbolismo político y cercanía institucional, Villarruel compartió un mensaje a través de sus redes sociales destacando la importancia de este encuentro ciudadano.

Victoria Villarruel hablando de la Noche de los Museos en el Senado

TPA pic.twitter.com/51Dh2R9iOA — (@UltravioletaVan) November 9, 2025 “Para mí es un honor, como vicepresidente de la Nación, venir al Senado, al Congreso, y recibir a todos los argentinos que vienen a conocer lo que es la casa de las leyes, la casa de las provincias. Estoy muy feliz porque me permite estar cerca de ustedes, conocerlos, escucharlos, abrazarlos, y que sientan el gran amor que tengo por la patria que se plasma en cada uno de ustedes”, expresó Villarruel en su publicación.

El Congreso Nacional fue uno de los espacios más concurridos durante la jornada cultural, que cada año convoca a miles de personas para recorrer los edificios más emblemáticos del país. En esta ocasión, la vicepresidenta aprovechó la oportunidad para reforzar su vínculo con la ciudadanía y poner en valor el rol del Senado como institución representativa del federalismo argentino.

congreso nacional iluminado patrio (3).JPG Prensa Senado Sin embargo, la aparición pública de Villarruel se produce en un contexto político marcado por la tensión interna con el presidente Javier Milei. En los últimos meses, las diferencias entre ambos referentes libertarios se han hecho visibles, especialmente por la decisión del mandatario de distanciarse de su vicepresidenta y limitar su participación en la gestión.