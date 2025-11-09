La CGT criticó la "flexibilización laboral" del Gobierno y amenazó con posibles movilizaciones
Uno de los nuevos líderes del triunvirato de la CGT habló sobre la reforma laboral que propone el Gobierno y advirtió sobre posibles medidas de fuerza.
Octavio Argüello, uno de los nuevos líderes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), lanzó duras críticas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, calificándola de "flexibilización laboral" y advirtió sobre posibles medidas de fuerza.
Críticas a la reforma laboral
El gremialista camionero, que responde a Hugo Moyano, sostuvo que la iniciativa del Gobierno busca quitar derechos y no se trata de una verdadera modernización. "Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es una reforma ni una modernización. Esto es una flexibilización laboral," afirmó Argüello en Radio Rivadavia.
Te Podría Interesar
El dirigente reconoció que el mundo laboral requiere modernización por la tecnología y la robótica, pero aclaró que eso "no significa que nos quieran quitar los derechos y llevarnos a la esclavitud".
La advertencia al Gobierno
Argüello advirtió que el sindicalismo recurrirá a medidas de fuerza si el Ejecutivo intenta avanzar con el proyecto sin el consenso de los gremios: "Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores," señaló. En ese contexto, recordó que ya recurrieron a acciones previas ante intentos similares, como el DNU 70/23 y el intento de limitar el derecho a huelga.
Por eso, advirtió que el sindicato irá a la Justicia, se contactará con los legisladores, y si es necesario, estará "en la calle".
Llamado a la unidad sindical
El triunviro de la CGT también se refirió a la ruptura interna, anticipando que intentará que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, retorne a la central obrera tras su reciente salida. "Vamos a hablar con el compañero, todos tenemos que comprender que tenemos que unirnos", aseguró.
Tras esto, el dirigente concluyó con una fuerte advertencia sobre la necesidad de unidad: "Si no, este Gobierno cipayo nos lleva puestos a todos juntos”.