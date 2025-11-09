La CGT criticó la "flexibilización laboral" del Gobierno y amenazó con posibles movilizaciones

Uno de los nuevos líderes del triunvirato de la CGT habló sobre la reforma laboral que propone el Gobierno y advirtió sobre posibles medidas de fuerza.

Críticas a la reforma laboral El gremialista camionero, que responde a Hugo Moyano, sostuvo que la iniciativa del Gobierno busca quitar derechos y no se trata de una verdadera modernización. "Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es una reforma ni una modernización. Esto es una flexibilización laboral," afirmó Argüello en Radio Rivadavia.

El dirigente reconoció que el mundo laboral requiere modernización por la tecnología y la robótica, pero aclaró que eso "no significa que nos quieran quitar los derechos y llevarnos a la esclavitud".

La advertencia al Gobierno Argüello advirtió que el sindicalismo recurrirá a medidas de fuerza si el Ejecutivo intenta avanzar con el proyecto sin el consenso de los gremios: "Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores," señaló. En ese contexto, recordó que ya recurrieron a acciones previas ante intentos similares, como el DNU 70/23 y el intento de limitar el derecho a huelga.

Por eso, advirtió que el sindicato irá a la Justicia, se contactará con los legisladores, y si es necesario, estará "en la calle".