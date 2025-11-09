Javier Milei volvió a su etapa dialoguista, pero busca terminar lazos con Victoria Villarruel

Tras plebiscitar su primera etapa de Gobierno, Javier Milei encara una segunda fase centrada en el diálogo y las alianzas estratégicas. Sin embargo, el nombre de Victoria Villarruel está fuera de eso.

Con la primera etapa de su gestión plebiscitada en las urnas, el presidente Javier Milei encara una nueva fase política marcada por la búsqueda de acuerdos y alianzas que le permitan sostener su programa económico. Sin embargo, en paralelo a este viraje hacia el diálogo, el mandatario decidió romper definitivamente su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene diferencias irreconciliables desde hace meses.

Enojos y ruptura definitiva con la vicepresidente Después de un primer año atravesado por tensiones institucionales, Javier Milei intenta ahora mostrarse con un perfil más conciliador. En sus últimas apariciones públicas, adoptó un tono dialoguista y aseguró que está dispuesto a construir alianzas estratégicas con aquellos actores políticos que compartan su proyecto de transformación económica. No obstante, esta apertura no incluye a la vicepresidenta, quien, según revelaron fuentes de Casa Rosada a la agencia Noticias Argentinas, “intentó socavar al Gobierno desde adentro”.

La presidente del Senado, Victoria Villarruel La presidente del Senado, Victoria Villarruel. N/A El cambio de actitud presidencial quedó evidenciado tras los elogios a Mauricio Macri, durante su discurso en el búnker de La Libertad Avanza el domingo 26 de octubre. Allí, Milei celebró el llamado “Pacto de Acassuso” y destacó el rol del expresidente en el respaldo político durante la reciente crisis cambiaria. Al día siguiente, ambos mantuvieron una conversación telefónica en tono cordial, que marcó el inicio de un nuevo acercamiento entre el PRO y el oficialismo libertario.

El reencuentro entre Milei y Macri se consolidó días más tarde, durante una reunión en la quinta de Olivos, donde compartieron una comida y analizaron la situación económica y los próximos pasos legislativos. Aunque el líder del PRO se mostró crítico frente a los recientes cambios de Gabinete, en la Casa Rosada optaron por evitar cualquier tipo de confrontación y preservar el canal de diálogo.

Incluso, luego de meses de distanciamiento, Milei decidió retomar el vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien meses atrás había tildado de “traidor”. El encuentro se produjo en el marco de la cumbre de gobernadores de la semana pasada, último gran acto público encabezado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según fuentes oficiales, el Presidente aplicó una “tabula rasa” con el alcalde porteño, buscando recomponer la relación política en un contexto de debilidad parlamentaria.