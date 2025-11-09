La dura reflexión de Javier Milei sobre la caída del Muro de Berlín: "El fracaso de la utopía socialista"

En el 36° aniversario de la caída del muro de Berlín, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales donde apuntó contra "la mentira del socialismo".

El presidente Javier Milei vinculó al socialismo con los "valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato".

Luego de su paso por el America Business Forum, donde dio un contundente discurso antisocialista, Javier Milei retomó aquel mensaje y publicó en su cuenta de X una reflexión sobre la caída del muro de Berlín. Estas palabras tienen lugar a 36 años de aquel evento que marcó un antes y un después en la historia de Alemania y Europa.

Este domingo 9 de noviembre, el presidente argentino recordó: "Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real. En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda".

"Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera", continuó. En ese sentido, sentenció que este modelo "sólo traerá miseria y violencia a su paso".

"Por eso, abrazando las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana), el bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos", concluyó.

A este mensaje, Javier Milei le agregó el video de su show de campaña en el Movistar Arena, donde cantó "Libre", de Nino Bravo, con imágenes de la caída del muro de Berlín de fondo.