Nuevo Congreso: el Senado definió la fecha para la jura los nuevos legisladores

El Senado definió cuando será la jura de los nuevos legisladores. La conformación del nuevo Senado y el rol de Victorial Villarruel.

El Senado de la Nación definió que la jura de los nuevos miembros de la Cámara alta será el próximo jueves 28 de noviembre a partir de las 11. Ese día la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, le tomará juramento a los 24 candidatos electos el pasado 26 de octubre.

Además, se espera que ese día empiecen a definirse las autoridades del Senado, las distintas vicepresidencias y las secretarías que deben elegir los bloques, según su representación plena.

Definiciones en el Senado Por otro lado, ese día habrá un mejor pantallazo de cómo queda el mapa de poder en el Senado. El oficialismo, el gran ganador de los comicios, llegará a una veintena de senadores. Se trata de un número ampliamente superior al de los seis que actualmente integran la bancada.

El peronismo, por su parte, se quedará con la primera minoría, con 24 senadores. Será un bloque con mucho menos poder del que tuvo en el primer tramo de la gestión libertaria donde alcanzó las 34 bancas.