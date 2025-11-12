En un clima de fuerte tensión, Patricia Bullrich se reunirá con Victoria Villarruel este viernes

La ministra de seguridad y senadora electa por LLA mantendrá un encuentro con la titular del Senado. En las últimas horas le pidió que “no boicotee” la agenda parlamentaria del Gobierno.

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá el viernes a las 12 con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco del primer encuentro entre ambas funcionarias desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Bullrich se reunió este miércoles con los legisladores de la LLA y les anticipó que la reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre. “Reunimos el bloque. Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer”, posteó la miembro del Gabinete en X.

La senadora electa, que presidirá el bloque libertario, dijo que el Presupuesto 2026 se buscará aprobar en la Cámara Alta, si hay acuerdo, el 22 de diciembre; y, si no, luego de la Navidad, pero antes de fin de año.

posteo bullrich ¿Qué había dicho Patricia Bullrich sobre Victoria Villarruel? En las últimas horas, Patricia Bullrich se refirió a su tenso vínculo con la vicepresidenta: “La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarruel está en ese lugar. Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado”, expresó Bullrich.

A su vez, enfatizó que esa distancia “ha sido con todo el Gobierno”, no solo con ella, pero confirmó el encuentro. “Me llamó el secretario parlamentario. Me dijeron que la vicepresidenta quería hablar conmigo, así que el viernes voy a estar ahí”, relató.