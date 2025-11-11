En modo interna, Cristian Ritondo fue lapidario por el posible traspaso del Renaper a Seguridad: "Ocurrió en la dictadura"

En el marco de la jura de Diego Santilli como ministro de Interior , el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo , se mostró en contra de que el exlegislador pierda áreas claves apenas asuma en el cargo en el Gobierno.

En rueda de prensa en Casa Rosada, el referente amarillo criticó que el Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ) deje Interior y se traspase al Ministerio de Seguridad, que conduce hasta ahora Patricia Bullrich . También se enmarca en que la cartera de Santilli también perderá la Dirección de Migraciones y podría sufrir otras restructuraciones, que serán discutidas en las próximas horas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

“Ojalá Diego tenga todos los instrumentos que tiene que tener un ministro de interior, el comportamiento del marco de relación que tiene que tener. Me parece que hay algunas cosas que me generan dudas, por ejemplo, el Renaper. Lo digo con total honestidad, el Renaper ha sido y es parte del uso civil, porque va al ministerio de Seguridad, pero bueno, es una cuestión que yo no discutí”, señaló, en primer término.

“El Renaper es una discusión. En la dictadura lo manejó Seguridad con la Policía Federal, y volvió porque siempre se dijo que es un tema de uso civil , porque hay datos muy sensibles para proteger. El Renaper tiene que dar, para mí, en Interior . Mi opinión, no voy a entrar en discusiones, pero para mí el Renaper tiene que quedar, pero por instancia, porque es una discusión que se dio hace mucho tiempo en la Argentina, y en la democracia volvió al Registro Nacional de las Personas porque no había que hacer seguimiento, porque no había que hacer un montón de cosas”, continuó Ritondo.

Para el diputado, “con la base y la intercomunicación que hay en base de datos, alcanza y sobra”. “Así que para mí el Registro Nacional de las Personas, porque es una atribución federal, tendría que quedar dentro del Ministerio de Interior”, subrayó.

Se trata de un nuevo episodio en la interna entre Bullrich y los referentes del PRO. En los últimos días, la ministra y senadora electa decidió que sus diputados dejen el bloque amarillo y formen parte de La Libertad Avanza, en otro intento de someter al macrismo.

Qué dijo Santilli sobre el Renaper y la pérdida de otras áreas

Con alusión a una serie de áreas que Interior perdería a manos de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad, como los casos de la Direcciones de Migraciones y el Registro Nacional de Personas (Renaper), Santilli dijo que hablará en estas horas sobre su organigrama con el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Yo siempre dije lo mismo, mi tarea es obtener las reformas que presidente está llevando adelante para la Argentina. No es un problema de cargos y, obviamente, tengo una reunión ahora con Manuel en las próximas horas. Y ahí hablaremos. Para mí no es una prioridad los cargos. Lo vuelvo a decir, yo vengo a cumplir una tarea que el presidente me ha encomendado y su equipo, y en eso voy a trabajar. No me preocupan los cargos. La tarea nuestra es resolver y avanzar con las reformas estructurales. Para eso tendremos una reunión con Manuel, y ahí y ahí definiremos el organigrama y el camino”, recalcó.