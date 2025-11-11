Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior

Acompañado por dirigentes cercanos al PRO y otros miembros del gabinete, Diego Santilli juró como el nuevo ministro del Interior ante Javier Milei en el Salón Blanco.

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior en un acto protocolar realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia contó con la presencia de familiares del "Colo", dirigentes cercanos al PRO y miembros del Gabinete.

La jura de Diego Santilli Juró Santilli En la ceremonia estuvieron presentes los hijos y la esposa de Santilli, los ministros del Poder Ejecutivo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nombramiento de Santilli había sido oficializado en la madrugada de este martes mediante el Decreto 794/2025. Ahora que es ministro, su principal misión será buscar consenso con los gobernadores para lograr la aprobación de reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026.

La agenda federal de Diego Santilli Santilli inicia su gestión con un cronograma de reuniones enfocado en fortalecer el diálogo con las provincias.

Rondas de diálogo ya iniciadas: Esta semana, Santilli recibió a los mandatarios de Chubut ( Ignacio “Nacho” Torres ), Catamarca ( Raúl Jalil ), San Juan (Marcelo Orrego) y Córdoba (Martín Llaryora).

Gira federal programada: La agenda del "Colo" incluye una gira por el interior del país que comienza este miércoles, con visitas a: Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Alfredo Cornejo (Mendoza). Leandro Zdero (Chaco). Claudio Poggi (San Luis). Finalizará con Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Reclamos de gobernadores: Un punto central en la agenda es el reclamo de los mandatarios provinciales que apoyaron al oficialismo en los comicios, quienes piden ser diferenciados del resto.