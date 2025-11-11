Diego Santilli habló de "reclamos cruzados" con CABA, confirmó reunión clave con Adorni y explicó la ausencia de Mauricio Macri

“Estoy muy contento con la designación que ha hecho el presidente sobre mi persona, la verdad que muy contento. Hoy dando el puntapié inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”, expresó el flamante funcionario en la rueda de prensa.

Consultado por MDZ sobre el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires en torno a los fondos coparticipables, motivo por el cual hoy se reunieron el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gobierno, Jorge Macri , Santilli evitó confirmar algún entendimiento y habló de “reclamos cruzados”.

“Hablé con Jorge Macri antes de su reunión, el día de ayer, creo que hablé, o anteayer, fin de semana. Y también hablé con el ministro Caputo, ellos encaraban la reunión hoy a la mañana. Yo tenía otra tarea ya preasignada, pero vamos a trabajar en equipo. Entendemos que hay reclamos, que hay reclamos cruzados, que hay que trabajar en conjunto y que los gobernadores tienen su agenda y que Nación tiene una agenda que es para todos los argentinos, que son las reformas estructurales”, respondió el exvicejefe de Gobierno porteño.

Ante la pregunta de si es voluntad del Ejecutivo respetar el fallo de la Corte Suprema que dispone un pago “por goteo” todos los meses a la Capital Federal, aclaró: “El Gobierno siempre cumple sus compromisos, así lo ha mostrado el presidente y lo ha demostrado en estos 18 meses. No me adelantaría a anticipar la reunión entre el ministro Caputo y el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , pero nosotros vamos a trabajar para tener una agenda en común con los gobernadores, porque no está en juego una persona, está en juego un gobierno, un país”.

La palabra de Diego Santilli tras jurar como ministro

Con alusión a una serie de áreas que Interior perdería a manos de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad, como los casos de la Direcciones de Migraciones y el Registro Nacional de Personas (Renaper), Santilli dijo que hablará en estas horas sobre su organigrama con el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Yo siempre dije lo mismo, mi tarea es obtener las reformas que presidente está llevando adelante para la Argentina. No es un problema de cargos y, obviamente, tengo una reunión ahora con Manuel en las próximas horas. Y ahí hablaremos. Para mí no es una prioridad los cargos. Lo vuelvo a decir, yo vengo a cumplir una tarea que el presidente me ha encomendado y su equipo, y en eso voy a trabajar. No me preocupan los cargos. La tarea nuestra es resolver y avanzar con las reformas estructurales. Para eso tendremos una reunión con Manuel, y ahí y ahí definiremos el organigrama y el camino”, recalcó.

En el marco de su intención de mejorar el vínculo con los gobernadores, en un momento Santilli se refirió al bonaerense Axel Kicillof, en medio del planteo de la Provincia para la transferencia de obras públicas: “El único chat que tiene conmigo es un chat donde me saludó por la elección de octubre. Yo creo que tenemos que ser prudentes, coherentes y racionales. En la Argentina, había un resultado electoral, ese resultado electoral hay que acompañar con reformas estructurales, que el presidente ha trazado una agenda, presupuesto, modernización laboral, baja de impuestos, código penal, en esa dirección”.

Si bien había intendentes del PRO y otros referentes del partido amarillo, sobresalió la ausencia de Mauricio Macri. Ante la pregunta de este medio al respecto, enfatizó: “Nosotros somos parte de un acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO, y lo hemos sostenido en todo el país y lo hemos sostenido el día uno. Siempre están con los temas que por qué el otro y por qué no el otro. Yo lo que les diría es un lindo momento, es una invitación chiquita, quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer al día de hoy. Entonces, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro, para eso hay que hacer las cosas como corresponde”.