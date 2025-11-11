Diego Santilli asume en Interior y tendrá su primera reunión oficial con Rogelio Frigerio

El flamante ministro del Interior debutará con una reunión con el gobernador entrerriano para avanzar en una agenda común de obras y acuerdos económicos.

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, prestará juramento este martes a las 15 ante Javier Milei en la Casa Rosada. Será su primera actividad oficial antes de viajar, al día siguiente, a Paraná, donde mantendrá una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Antes de asumir, Santilli ya inició su ronda de contactos con mandatarios provinciales. El último viernes recibió en el Ministerio del Interior a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). El objetivo, según fuentes oficiales, es relanzar el diálogo político con las provincias y garantizar apoyo a las reformas que prepara el Gobierno.

El vínculo entre Diego Santilli y Rogelio Frigerio Santilli y Frigerio comparten recorrido político desde los años del macrismo. El gobernador entrerriano fue ministro del Interior durante todo el mandato de Mauricio Macri, mientras que Santilli se desempeñó como vicejefe de Gobierno porteño. En las últimas elecciones, el flamante ministro encabezó la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y Frigerio selló una alianza con los libertarios en Entre Ríos que derrotó al peronismo local.

El encuentro en Paraná servirá para repasar una agenda económica y de infraestructura. Entre los temas centrales figuran el déficit previsional, la Nación comprometió $48.000 millones para aliviar las cuentas provinciales, y el reclamo por los recursos de la represa de Salto Grande, cuya renta corresponde en gran parte a Entre Ríos como compensación ambiental y productiva.

También se abordarán las rutas nacionales 14 y 18, cuyos tramos están pendientes de concesión o finalización, y la posibilidad de que la provincia acceda a US$250 millones de financiamiento internacional ya gestionado ante organismos multilaterales. Frigerio buscará el respaldo del nuevo ministro para destrabar la garantía soberana necesaria para ejecutar esos proyectos.