El Gobierno desmintió que la reforma laboral vaya contra la Ley de Empleo Público, pero no negó cambios al monotributo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que prometió "trabajar para provocar la crisis del Gobierno". También desmintió las versiones que circularon sobre posibles cambios de la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó a un sindicalista y aclaró rumores sobre la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que mantiene su rol de vocero presidencial, negó este viernes que la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno vaya a modificar la Ley de Empleo Público y cruzó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que había anticipado medidas de fuerza contra la medida del oficialismo. "Buena suerte con eso", chicaneó el ministro coordinador.

El cruce de Manuel Adorni a Rodolfo Aguiar por la reforma laboral "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", lanzó Adorni en su primera vez en el atril con su nuevo cargo ministerial.

Luego, el ministro-vocero señaló que Aguiar afirmó que "era su trabajo provocar la crisis del Gobierno" de Javier Milei. "Bueno, suerte con ello", contestó Adorni.

El gremialista al frente de la Asociación de Trabajadores del Estado había convocado a un paro preventivo con el argumento de que no hacía falta conocer la letra chica de la inminente reforma que impulsará el Gobierno para saber que buscará "joder" a los trabajadores.

El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una fuerte amenaza para Javier Milei Foto: Noticias Argentinas El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, había asegurado que su trabajo era "provocar la crisis del Gobierno". Noticias Argentinas Qué dijo Adorni sobre el monotributo "Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa", replicó el jefe de Gabinete.