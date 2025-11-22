Alejandra Monteoliva reemplaza a Bullrich en Seguridad y Carlos Presti a Petri en Defensa

El Gobierno oficializó este sábado los nombres de los remplazantes de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Petri , en Defensa.

Mediante un comunicado publicado esta tarde, se informó que la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva , actual secretaria de la ministra, asumirá en el cargo. De esta manera, no hay sorpresas en el área.

Por su parte, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti , sucederá al mendocino. Su nombre estaba en la danza de candidatos pero no era un puesto claramente definido por el mandatario.

“El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri , quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”, dice el escrito oficial.

“En este contexto, la Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la “Doctrina Bullrich”, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”, se precisó en Seguridad.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva 29/10/25 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segunda, Alejandra Monteoliva, en la Casa Rosada. MDZ/Nicolás Gallardo

“Por su parte, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa. Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, se agregó.

El Gobierno aclaró que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”.

“La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”, concluyeron en Casa Rosada.