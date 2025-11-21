Mauricio Macri admitió el fracaso en la sucesión del PRO y apuntó contra Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta

El expresidente reconoció que la interna de 2023 no salió como esperaba y cuestionó que los exprecandidatos priorizaran sus ambiciones personales por encima del proyecto político del partido.

El expresidente Mauricio Macri afirmó que no le fue "bien" en el proceso de sucesión en el PRO, en referencia a la interna partidaria que libraron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en 2023, actualmente ambos fuera del espacio.

"¿Cómo crees que te fue a vos con ese trabajo de preparar un sucesor?", le preguntaron a Mauricio Macri, quien respondió: "No me fue bien y me lo he planteado muchas veces, pero mi analista me dice que yo no he tenido la culpa".

"He creído en las reglas de la sana competencia, la democracia y la interna. En este caso no funcionaron. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina", dijo en diálogo con Seúl Radio.

Para el exjefe de Estado y actual presidente del partido amarillo, la "gente percibió que era más la ambición personal" de Bullrich y Rodríguez Larreta "que el sueño que querían realizar".