Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO define su existencia, tras la nueva fuga a La Libertad Avanza

La reunión del PRO con Mauricio Macri a la cabeza comenzó esta mañana pasadas las 10 en la sede de Balcarce.

Luego del desembarco de Diego Santilli y de la fuga de diputados del PRO hacia La Libertad Avanza, el PRO se reunió para definir su continuidad dentro del arco político argentino, en un encuentro encabezado por el expresidente Mauricio Macri.

En la sede fundacional del PRO, en la calle Balcarce, este miércoles distintos dirigentes del partido amarillo se acercaron para discutir, a grandes rasgos, si deben ser “una alternativa de poder” al gobierno libertario, manteniendo la identidad partidaria, o “acompañar al gobierno como parte del cambio”.

Los argumentos en la reunión del PRO La primera de estas dos posturas es la que defiende el expresidente Macri junto con los dirigentes más cercanos que le quedan en el partido: su primo Jorge, actual jefe de Gobierno; la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

“Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya conocemos”, planteó Martínez, y remarcó que “la identidad del PRO está”.

Por su parte, Dietrich planteó que “desde el inicio, el propósito del PRO nunca estuvo en duda. Siempre estuvo claro”. “Nunca nos preguntábamos qué éramos; lo único que importaba era transformar la vida de la gente. Ese es nuestro ADN y lo único que nos reconocen”, indicó.