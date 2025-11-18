Silvia Lospennato se atornilla a su banca en Diputados y despierta la furia bullrichista

Silvia Lospennato fue muy clara. El lunes 19 de mayo reunió a su equipo más cercano, con el que trabajó durante la campaña para la elección porteña, y les afirmó que no iba a asumir la banca para la que había sido electa y se quedaría en la Cámara de Diputados . Eso lo ratificó en los últimos días y recibió el apoyo de Mauricio Macri , que, luego de la salida de los bullrichistas, apuesta a un bloque de cepa PRO .

Esta decisión de la secretaria parlamentaria del bloque despertó la ira de los diputados bullrichistas que dejaron el PRO y se fueron a La Libertad Avanza. En caso de que Lospennato deje la Cámara baja, asumiría Lorena Petrovich, una de las alfiles de Patricia Bullrich, que iría al bloque de La Libertad Avanza y dejaría al oficialismo muy cerca de ser la primera minoría.

"No creo que esté dispuesta a estafar al electorado", deslizó una fuente del bullrichismo que, dentro del bloque, mete presión para que Lospennato deje su banca. Además, dijo que "sería una gran decepción" en caso de que el 10 de diciembre no asuma como diputada porteña.

"Tengo mis diferencias, pero creo que Silvia (Lospennato) es una persona a la que sus principios no le permitirían ser una estafadora electoral", insistió un diputado del bloque de La Libertad Avanza en diálogo con este medio.

Lo cierto es que, con la salida de ocho diputados que se fueron del PRO a La Libertad Avanza, el bloque que preside Cristian Ritondo realizó una especie de purga ultraliberal y ahora quedó un bloque con un ADN PRO, sin tanto violeta dentro. Esto se conversó la semana pasada en la reunión que encabezó Mauricio Macri en la sede del partido amarillo, en la calle Balcarce.

El PRO busca su identidad

Es cierto que será un bloque minúsculo, con 16 diputados. Pero buscarán "reforzar la identidad del partido", algo que ya empiezan a reconocer que "se perdió" luego de estos dos años de apoyo irrestricto a La Libertad Avanza y de la alianza electoral en 2025.

"Si estamos acá es porque el PRO tiene un valor", dijo Lospennato en la reunión del PRO de la semana pasada. "Nosotros somos la gestión, la República y un partido liberal. El PRO tiene que volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas", agregó la diputada nacional.

En este contexto, la decisión de Manuel Adorni de no asumir su banca como legislador y quedarse dentro del Ejecutivo como jefe de Gabinete le dio a Lospennato la posibilidad de no ser la única candidatura testimonial.

Lospennato buscará retomar la identidad del PRO dentro del bloque de Diputados. Lo hará con el apoyo de Mauricio Macri, aunque tendrá que aguantarse las críticas por su candidatura testimonial del pasado 18 de mayo.