Con la presencia de Mauricio Macri, Vidal celebró el balance de Hacemos, la ong de educación

Con Mauricio Macri como invitado, y María Eugenia Vidal como anfitriona la ONG Hacemos celebró sus logros en alfabetización y adelantó talleres de Matemática en 2026 en 10 provincias.

Con la presencia de Mauricio Macri y cerca de 300 invitados, la Diputada Nacional María Eugenia Vidal encabezó hace pocos días, el tradicional cocktail de fin de año de la fundación Hacemos, ONG que además de alfabetizar, a partir de 2026 sumará talleres que brindarán la enseñanza de matemática a chicos de todo el país.

Bajo la premisa, Somos lo que hacemos, María Eugenia Vidal presentó los resultados y avances en comprensión lectora, obtenidos de la ONG a lo largo de 2025; donde hasta el momento el 90% de los niños ya lee oraciones sin ayuda de imágenes, y disminuyeron un 43% los chicos que no entendían lo que leían.“Desde Hacemos junto a la Fundación Potenciar encontramos que gracias al aporte de ustedes, cada chico con la ayuda de un tutor 2 veces por semana, 2 horas cada día, durante 8 meses puede aprender a leer y escribir”.

María Eugenia Vidal presentó los resultados y avances Sin embargo Vidal señaló que “en la Argentina la mitad de los chicos no entienden lo que leen, mientras que 8 de cada 10 niños no alcanzan los conocimientos mínimos en matemáticas”. En ese sentido, continuó diciendo: “las reformas educativas llevan años y mientras tanto, los chicos siguen pasando de grado sin aprender, y eso los condiciona para terminar el secundario e ingresar a la universidad y al mundo laboral”. “Por eso habiendo lanzado el programa para leer y escribir fuimos por más y lanzamos la ayuda en Matemáticas, de la mano de Gustavo Zorzoli, el creador de: Mate1, 2 y 3 para que los chicos puedan aprender las 4 operaciones básicas y nociones de geometría”, destacó.

A su turno, Zorzoli advirtió que “estos niños tienen déficits muy importantes, no pueden leer, entender e interpretar el numero 50.000, de eso estamos hablando, estamos hablando de chicos que ya habiendo estado en la escuela no pueden llevar adelante las 4 operaciones básicas matemáticas”. “El desafío de este proyecto es inédito, no se hace nada parecido a esto en el país,” concluyó.