Javier Milei movió el tablero y realizó cambios clave en las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei dispuso otro cambio clave en el marco de la reconfiguración del Gobierno. Este miércoles, metió mano en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y designó, entre otros puestos, al reemplazante de Carlos Presti como jefe del Ejército Argentino, tras ser designado ministro de Defensa.

Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Milei resolvió una serie de nombramientos para cubrir el cambio de cargos.

El general de División Oscar Zarich será el sustituto de Presti, mientras que el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el jefe del Estado Mayor Conjunto, en lugar del brigadier General Xavier Julián Isaac.

Manuel Adorni anunció una serie de cambios en altos cargos de las Fuerzas Armadas.

Además, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado como nuevo jefe de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi.

En tanto, Milei ratificó al brigadier Mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Óscar Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare fueron designados por Javier Milei como nuevos jefes de las Fuerzas Armadas. Foto: Argentina.gob.ar

“El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente”, señaló Adorni en su comunicado, donde también concluyó con la expresión: “Dios bendiga a la República Argentina”.

Además de Valverde, todos los jefes salientes habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el presidente los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.