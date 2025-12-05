Quién es Oscar Santiago Zarich, el nuevo jefe del Ejército Argentino

El general de división Oscar Santiago Zarich fue designado como nuevo jefe del Ejército Argentino , en el marco de una renovación de la cúpula militar impulsada por el Gobierno nacional. La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y anunciada por el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la asunción de Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa.

La designación de Zarich se enmarca en una serie de cambios que también alcanzaron a la Armada y al Estado Mayor Conjunto, y que fueron impulsados por el Ministerio de Defensa con el objetivo de garantizar la conducción de cada fuerza bajo oficiales con experiencia en operaciones, logística y formación.

De esta forma, Oscar Zarich reemplazará a Carlos Presti, quien hasta esta semana se desempeñaba como jefe del Ejército y fue nombrado titular de la cartera de Defensa. En paralelo, se ratificó la continuidad del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde como jefe de la Fuerza Aérea Argentina, cargo que ocupa desde noviembre de 2024.

Zarich llega a la máxima conducción del Ejército tras haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, un puesto clave dentro de la estructura operativa. En ese rol, condujo el ejercicio militar “Libertador”, en el que participaron cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos. La actividad, centrada en el despliegue logístico y la mejora de la capacidad operativa, incluyó maniobras con blindados, aeronaves, tropas especiales y paracaidistas.

Durante esa operación, el entonces comandante declaró: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

Egresado del Colegio Militar de la Nación en diciembre de 1987, Zarich desarrolló gran parte de su carrera en destinos operativos. Entre sus aptitudes especiales se encuentran las de comando, paracaidismo, montaña, cazador de montaña, operaciones antárticas, monte y mecanizado. Además, es instructor de andinismo y comandos.

A nivel académico, es oficial de Estado Mayor y posee tres títulos universitarios: licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Estrategia y Organización, y magíster en Estrategia y Geopolítica.

A lo largo de su trayectoria, ocupó una amplia gama de cargos en unidades del Ejército. Fue jefe de la Compañía de Cazadores de Monte 19, de la Compañía de Comandos 601, del Regimiento de Infantería Mecanizada 25, del Regimiento “Patricios” y del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar de la Nación. También se desempeñó como jefe de la Base Antártica “San Martín” y fue comandante de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia entre 2022 y 2024.

En 1992, integró el primer batallón argentino desplegado en una misión de paz de Naciones Unidas en Croacia, en una experiencia que marcó el inicio de su participación en escenarios internacionales.