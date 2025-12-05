Incendio en un edificio de Balvanera: trasladaron a una mujer, evacúan la zona y cortaron el tránsito

Este viernes, se registró un incendio en un edificio de Balvanera que provocó la hospitalización de al menos 5 personas.

Varias unidades del SAME están trabajando en la zona para asistir a las víctimas.

Cerca de las 10 de la mañana, se registró un incendio en el segundo piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Balvanera. Por el siniestro, está el personal del SAME, Bomberos de la Ciudad y la Policía llevando a cabo un megaoperativo en la zona.

El incendio se produjo en un departamento de un edificio de 13 pisos ubicado en la calle Jujuy al 300, entre Moreno y Avenida Belgrano, en el barrio porteño de Balvanera.

Por el siniestro, trabajaron en el lugar, al menos, 10 unidades del SAME y 2 dotaciones de Bomberos de la Ciudad, quienes están desplegando un gran operativo en la zona para asistir a los heridos que se encontraban en el edificio cuando se originaron las llamas.

Mirá el video del incendio en el edificio de Balvanera Incendio en Balvanera De acuerdo con lo informado por TN, los profesionales de la salud tuvieron que asistir y hospitalizar a 5 personas, algunas al Hospital Ramos Mejía y, otras, al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.

En tanto, se cortó la circulación vehicular en la avenida Jujuy entre Moreno y Belgrano, por lo que se registran demoras en el tránsito desde las 10 de la mañana, aproximadamente.