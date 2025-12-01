Incendio en Colegiales: 12 personas asistidas por inhalación de humo

El hecho ocurrió en un edificio de dos torres ubicado sobre la calle Delgado al 800 en el barrio porteño de Colegiales.

Este lunes se reportó un gran incendio en un edificio de dos torres y 23 pisos, ubicado en la calle Delgado al 800, en el barrio porteño de Colegiales. Según los reportes iniciales, 12 personas debieron ser asistidas por inhalación de humo y no hubo víctimas fatales. Se desconoce la razón del foco de incendio.

En el lugar ya se encuentran trabajando dotaciones de Bomberos, junto a la Policía de la Ciudad y 10 unidades del SAME para asistir a los inquilinos del inmueble.

Los vecinos debieron autoevacuarse y luego fueron asistidos por las autoridades que llegaron al lugar, mientras los Bomberos apagaron el incendio, que ya se encontraría controlado.

La asistencia a los inquilinos del edificio Además, ninguna de las víctimas debió ser trasladada a un centro médico, aunque algunos adultos mayores y niños debieron ser asistidos ante la inhalación de humo.