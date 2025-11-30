Un hombre murió en un incendio en el Barrio 31: investigan el origen del fuego

Un voraz incendio se desató este domingo en el Barrio 31 de Retiro y dejó como saldo la muerte de un hombre.

Un incendio se desató este domingo por la mañana en una vivienda del Barrio 31, en el barrio porteño de Retiro, y provocó la muerte de un hombre, según confirmaron fuentes del SAME y de Bomberos de la Ciudad.

El fuego se inició en una casa ubicada sobre la calle Sara Beatriz Fernández al 600, donde las llamas avanzaron rápidamente dentro de una habitación. Aunque las causas todavía no fueron determinadas, los investigadores manejan como principal hipótesis que el incendio comenzó en un colchón y se propagó al resto de la vivienda.

Vecinos del asentamiento alertaron de inmediato a los bomberos, quienes llegaron con tres dotaciones después de enfrentar complicaciones para acceder a la estrecha zona del barrio. Una vez en el lugar, los efectivos iniciaron tareas de combate del fuego y posteriormente una búsqueda exhaustiva dentro de la vivienda.

incendio Policía de la ciudad Durante la inspección, los bomberos hallaron a un hombre sin vida. Minutos más tarde, personal del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar.

Peritajes y autopsia para esclarecer el caso Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y se evitó que se expandiera a otras viviendas de la cuadra. En las próximas horas, los peritos de Bomberos llevarán adelante los estudios correspondientes para determinar cómo se originó el fuego.