Incendio imparable en Malargüe: un rayo desató el fuego y el viento complicó la situación

El incendio comenzó tras una tormenta eléctrica y se reactivó este miércoles por la mañana debido al viento.

Un incendio desatado por la caída de un rayo en la zona de Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, mantiene en vilo a varias familias desde la tarde del martes. El foco se expandió sobre pastizales secos y avanzó con rapidez hacia viviendas y corrales, generando una profunda preocupación entre los habitantes del puesto El Rincón y cercanías.

El episodio se originó alrededor de las 16 horas, una vez desatada la tormenta eléctrica. Durante toda la tarde y parte de la noche, personal de Bomberos, Defensa Civil y la Delegación de Bardas Blancas trabajó para intentar contener los frentes más activos.

El director de Protección Civil Municipal, Damián Contreras, confirmó que se dispuso personal para atacar directamente las llamas y evitar que llegaran a zonas habitadas., según confirmó el medio local Ser y Hacer de Malargüe.

El incendio se reactivó y se multiplicaron los frentes Este miércoles por la mañana, cerca de las 10 horas, el viento volvió a intensificarse y reavivó los puntos calientes, expandiendo el incendio en cuestión de minutos. Los pobladores indicaron que los frentes se multiplicaron y que las herramientas disponibles no alcanzan para detener su avance. Aseguran que bomberos y personal de Defensa Civil continúan trabajando, pero sin el equipamiento necesario para enfrentar un incendio de esta magnitud.

Incendio imparable en Bardas Blancas, Malargüe Incendio imparable en Bardas Blancas, Malargüe *Video X @VALLEOVA