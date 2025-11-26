Incendio imparable en Malargüe: un rayo desató el fuego y el viento complicó la situación
El incendio comenzó tras una tormenta eléctrica y se reactivó este miércoles por la mañana debido al viento.
Un incendio desatado por la caída de un rayo en la zona de Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, mantiene en vilo a varias familias desde la tarde del martes. El foco se expandió sobre pastizales secos y avanzó con rapidez hacia viviendas y corrales, generando una profunda preocupación entre los habitantes del puesto El Rincón y cercanías.
El episodio se originó alrededor de las 16 horas, una vez desatada la tormenta eléctrica. Durante toda la tarde y parte de la noche, personal de Bomberos, Defensa Civil y la Delegación de Bardas Blancas trabajó para intentar contener los frentes más activos.
Te Podría Interesar
El director de Protección Civil Municipal, Damián Contreras, confirmó que se dispuso personal para atacar directamente las llamas y evitar que llegaran a zonas habitadas., según confirmó el medio local Ser y Hacer de Malargüe.
El incendio se reactivó y se multiplicaron los frentes
Este miércoles por la mañana, cerca de las 10 horas, el viento volvió a intensificarse y reavivó los puntos calientes, expandiendo el incendio en cuestión de minutos. Los pobladores indicaron que los frentes se multiplicaron y que las herramientas disponibles no alcanzan para detener su avance. Aseguran que bomberos y personal de Defensa Civil continúan trabajando, pero sin el equipamiento necesario para enfrentar un incendio de esta magnitud.
*Video X @VALLEOVA
Vecinos de la zona también advirtieron que quienes colaboran en las tareas de contención están expuestos a altos niveles de humo y calor, lo que podría generar complicaciones de salud. Señalaron que puesteros y jóvenes de las familias permanecen en el lugar desde hace horas, intentando frenar el fuego con recursos básicos.
Viviendas, corrales y animales en riesgo
El viento intenso favoreció la expansión del incendio hacia áreas productivas, poniendo en riesgo corrales, animales y casas rurales. Para los pobladores, la situación es crítica: aseguran que necesitan una respuesta urgente y recursos adicionales para evitar daños irreparables.