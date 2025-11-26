Alerta en Bariloche: reportaron ocho focos de incendio en el Cerro Otto

Personal de Servicio Provincial de Lucha se encuentra luchando contra los focos de incendio que se desataron en las últimas 72 horas.

La ciudad de Bariloche se encuentra atravesando un hecho preocupante luego de que se reportaran ocho focos de incendio en las últimas 72 horas en el Cerro Otto. Allí se encuentran combatiendo los brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif), donde reportaron que algunos de ellos, habrían sido intencionales.

Esta zona donde se desarrollan los incendios forestales en el barrio Melipal, es una zona de difícil acceso debido a la vegetación en la zona, las condiciones de sequía por las altas temperaturas que enfrenta la región en los últimos días junto a la cercanía de los focos a las viviendas.

Los brigadistas pudieron confirmar que los focos se desarrollaron todos en el mismo lugar, por lo que serían intencionales. Si bien no hubo mayores complicaciones, buscan evitar que se expanda ese incendio. "Los focos se han prendido a unos 150 metros del camino de autos. Se llega caminando. De todos modos, dejamos un móvil apostado en cercanías para hacer un ataque rápido", explicó Nelson Leal.

Las declaraciones del jefe del Splif ante los incendios en el Cerro Otto De todas formas, Orlando Baez, jefe del Splif de Río Negro explicó, "Otro foco que producto del viento está avanzando un poco más. Tenemos personal en el lugar trabajando, al igual que personal policial. Ya solicitamos medios aéreos. Acaba de salir un avión hidrante y en los próximos minutos va a despegar un helicóptero”, comentó para La Nación.