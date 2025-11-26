Gigantesco incendio en Hong Kong: China edificios arden con gente atrapada en ellos
Un incendio espectacular se ha generado en Hong Kong, China. Un complejo de edificios conectados arde bajo llamas y hay una densa columna de humo.
Hong Kong se encuentra bajo conmoción por un incendio enorme que afecta a varios edificios de un complejo residencial en plena ciudad. Hay una gigantesca columna de humo y las llamas todo lo devoran. Según se ha indicado desde China, hay personas atrapadas en las llamas.
Se trata de un complejo de viviendas de gran altura en Hong Kong, que involucra varios edificios conectados. Hasta ahora, no hay informes de víctimas fatales.
Te Podría Interesar
Según los medios de China, el incendio se generó en un andamio de bambú colocado en una de las torres, en el distrito Tai Po de Hong Kong.
Los bomberos trabajan en Hong Kong
Rápidamente, el fuego se propagó y el incendió comenzó a convocar a dotaciones de bomberos que trabajan en Hong Kong para detener el incendio.
El distrito Tai Po se haya al norte de Hong Kong.