China: ya son trece los muertos por el incendio de rascacielos en Hong Kong

China aumentan a trece el balance de los muertos a causa de un incendio que afecta a varios edificios en la ciudad de Hong Kong.

El incendio ha afectado a varios edificios en el barrio de Tai Po, a donde se han dirigido numerosos equipos de bomberos y servicios de emergencia. En los inmuebles afectados hay un número indeterminado de personas atrapadas por las llamas, que dejan además alrededor de una veintena de heridos.

Los bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, sin que por ahora se conozcan las causas, que están ya siendo investigadas por las autoridades, según ha recogido el diario 'The Standard'. Los heridos han sido trasladados a dos hospitales de Hong Kong, mientras que al menos una escuela ha sido abierta como refugio temporal.

incendio Hong Kong dpa El incendio ha dejado personas que aún tratan de rescatar los bomberos de Hong Kong, China. Foto Dpa DPA El incendio dificulta los rescates El 'número dos' de los Bomberos, Derek Armstrong Chan, ha detallado que "la temperatura en el edificio es muy elevada", lo que dificulta la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

incendio Hong Kong efe El incendio en Hong Kong ya suma trece muertos y hay muchas personas atrapadas. Foto Captura pantalla Efe "Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea", ha explicado, antes de insistir en que los efectivos "seguirán intentando" llegar a los pisos afectados para buscar supervivientes, tal y como ha recogido el diario 'South China Morning Post'.