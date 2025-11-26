Presenta:

Mundo

|

Hong Kong

Dramático incendio a gran escala en Hong Kong: al menos 4 muertos y 8 heridos

Entre los muertos en el incendio en Hong Kong hay un bombero. El hecho ocurrió en el distrito de Tai Po.

MDZ Mundo

El incendio ocurrió en un edificio residencial de Hong Kong.

El incendio ocurrió en un edificio residencial de Hong Kong.

X | @visegrad24

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Te podría interesar

Los videos del incendio en Hong Kong

Incendio en Hong Kong
Incendio en Hong Kong

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

Con información de EFE

FUENTE: EFE

Archivado en

Te recomendamos