Un impresionante incendio destruyó un almacén en Londres y 150 bomberos fueron a combatir el fuego

Un edificio de dos plantas con uso comercial fue consumido por un incendio masivo en Bridge Road, Southall, Londres.

El incendio se desató en un edificio de Middlesex Business Park, en Bridge Road, Southall, al oeste de Londres.

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo un edificio de dos plantas con uso comercial y de almacenamiento ubicado en Londres, Reino Unido. Tras el aviso de las autoridades, se desplegaron 150 bomberos y 25 camiones para combatir las llamas.

De acuerdo con los medios de comunicación ingleses, el siniestro ocurrió en un edificio ubicado en el Middlesex Business Park, en Bridge Road, Southall, al oeste de Londres. La Brigada de Bomberos de Londres (LFB, por sus siglas en inglés) fue alertada del incendio a las 8:55 de la mañana y, tras ello, desplegaron un megaoperativo desde estaciones de bomberos cercanas, incluidos equipos de Southall, Heston y Ealing.

El inmueble, situado frente al cementerio Hortus, fue reportado inicialmente con tres cuartas partes en llamas, pero en poco tiempo el fuego se propagó a toda la estructura, afectando tanto el interior como el exterior. Imágenes captadas en el lugar mostraban la edificación completamente envuelta en fuego, mientras densas columnas de humo negro se elevaban sobre el oeste de la ciudad.

Mirá el video del incendio en Londres Incendio en Londres En varios videos difundidos en redes sociales se escucharon explosiones procedentes del interior, que generaron alarma entre los residentes.

Así combaten las llamas los bomberos Tres escaleras giratorias fueron utilizadas por los equipos para combatir las llamas desde altura, y la operación fue calificada como un "incidente prolongado" por parte de la LFB. El incendio motivó más de 50 llamadas al número de emergencias por parte de ciudadanos que reportaron lo ocurrido. La brigada confirmó que sus efectivos estarían trabajando durante toda la jornada para extinguir por completo el fuego.