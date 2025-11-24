Incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora: evacuaciones y fuerte operativo de bomberos
Un voraz incendio se desató esta madrugada en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora. Dieciocho dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego.
Un incendio de gran magnitud se registró esta madrugada en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora, donde al menos 18 dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas. El fuego comenzó alrededor de las 2 de la mañana, generando una densa columna de humo que se extendió por gran parte de la zona sur del conurbano bonaerense.
Según informaron desde las áreas de Seguridad, el incendio ya se encuentra controlado, aunque las tareas de enfriamiento continúan en el lugar para evitar reinicios. Debido al intenso humo que afectó a los barrios cercanos, las autoridades decidieron evacuar preventivamente a los vecinos de la fábrica para resguardar su salud.
Te Podría Interesar
De acuerdo a la última información del jefe de bomberos, el nuevo operativo estará abocado al derrumbe de la fábrica para continuar con los trabajos de enfriamiento.
Las imágenes del incendio
El humo se desplaza hacia el sur y piden circular con precaución
Las autoridades locales emitieron una advertencia a los conductores que transitan por la zona sur del Gran Buenos Aires, ya que la columna de humo continúa desplazándose y puede afectar la visibilidad. Se recomendó circular con extrema responsabilidad y precaución.
Personal de Defensa Civil y SAME trabajó en conjunto con los bomberos para asistir a las familias evacuadas y controlar posibles focos secundarios.
Se investigan las causas del incendio
Aunque por el momento el fuego fue controlado, aún no se pudieron determinar las causas que originaron el siniestro. Se espera la llegada de los peritos especializados para realizar los estudios correspondientes y establecer qué provocó el incendio en la fábrica.
Las autoridades mantendrán un monitoreo permanente en la zona hasta descartar riesgos para la comunidad y garantizar la seguridad de los vecinos.