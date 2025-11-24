Incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora: evacuaciones y fuerte operativo de bomberos

Un voraz incendio se desató esta madrugada en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora. Dieciocho dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar el fuego.

Un incendio de gran magnitud se registró esta madrugada en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora, donde al menos 18 dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas. El fuego comenzó alrededor de las 2 de la mañana, generando una densa columna de humo que se extendió por gran parte de la zona sur del conurbano bonaerense.

Según informaron desde las áreas de Seguridad, el incendio ya se encuentra controlado, aunque las tareas de enfriamiento continúan en el lugar para evitar reinicios. Debido al intenso humo que afectó a los barrios cercanos, las autoridades decidieron evacuar preventivamente a los vecinos de la fábrica para resguardar su salud.

De acuerdo a la última información del jefe de bomberos, el nuevo operativo estará abocado al derrumbe de la fábrica para continuar con los trabajos de enfriamiento.

Las imágenes del incendio incendio en lomas de zamora El humo se desplaza hacia el sur y piden circular con precaución Las autoridades locales emitieron una advertencia a los conductores que transitan por la zona sur del Gran Buenos Aires, ya que la columna de humo continúa desplazándose y puede afectar la visibilidad. Se recomendó circular con extrema responsabilidad y precaución.

Personal de Defensa Civil y SAME trabajó en conjunto con los bomberos para asistir a las familias evacuadas y controlar posibles focos secundarios.