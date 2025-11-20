Se incendió una sede de la cumbre climática de la ONU en Brasil y hubo preocupación

El incendio se produjo este jueves en Belém, Brasil, en una de las salas de reuniones del edificio de la cumbre climática de la ONU (COP30). El foco se dio en un punto de la sede conocida como "Zona Azul", en este lugar se encuentran las salas de reunión y los pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

La seguridad del evento evacuó rápidamente a todos los asistentes a esta cumbre y ordenó que salieran del lugar por las salidas de emergencia. Según trascendió, el lugar donde habría comenzado el incendio fue en el pabellón de la India.

Aún se desconocen las razones que provocaron el incendio, que según las imágenes que trascendieron en redes sociales, se expandió rápidamente en esta zona del edificio. De todas formas, medios locales informaron que los bomberos ya controlaron y apagaron el fuego.

La cumbre climática de la ONU Esta cumbre climática de la ONU que se desarrolla en Brasil se encontraba en su anteúltimo día de evento, que se enfocaba en las negociaciones sobre la adaptación climática y cómo abandonar la utilización de combustibles fósiles y detener la deforestación.