Un camión que transportaba más de 80 motocicletas se incendió en la ruta 7 y las perdidas fueron totales

El tránsito en un importante tramo de la ruta nacional se vio afectado por el incendio de un camión en plena vía.

Bomberos de La Paz trabajaron para sofocar un incendio del camión en la ruta 7. Imagen ilustrativa.

En una gran parte de la ruta nacional 7, concretamente dentro de los límites del departamento de La Paz, el incendio de un camión afecto la circulación en la mañana de este miércoles. Al momento del hecho, el rodado transportaba un millonario cargamento.

Las llamas se desataron sobre un camión con semirremolque de patente argentina pasadas las 6 de dicha fecha sobre el kilómetro 912 de la ruta nacional.

Cómo fue el incendio Efectivos de la Comisaría 22° se desplazaron al lugar del siniestro tras un llamado a la línea de emergencias 911. Al llegar, los uniformados constataron la situación del rodado y notificaron que el mismo se encontraba transportando un total de 83 motocicletas de la marca Corven.

A raíz del incendio, la totalidad de las motocicletas quedaron prácticamente incineradas, significando una perdida multimillonaria. Por su parte, no se comunicaron heridas sufridas por el conductor del vehículo.