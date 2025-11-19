Descubrieron en San Juan un camión que llevaba un cargamento ilegal con destino a Mendoza

Un camión llevaba unas 30 toneladas de mineral cuarzo, sin la documentación correspondiente. Intervino la Justicia y el Ministerio de Minería de San Juan.

El operativo en la ruta 141, donde fue interceptado el camión en San Juan.

Un camión fue descubierto la noche del martes en San Juan mientras trasladaba de manera ilegal unas 30 toneladas de cuarzo, con destino a Mendoza. El rodado fue interceptado a la altura del Paraje Forestal, donde los uniformados realizaron el control de rutina.

Durante la inspección que realizó personal del Escuadrón 66 San Juan, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), se le frenó el paso sobre la ruta 141 a un camión con un semirremolque tipo batea, que había salido de la localidad de Valle Fértil y tenía como objetivo trasladar un cargamento hasta territorio mendocino.

Ilegal traslado de minerales en San Juan Acto seguido, le solicitaron al chofer la documentación respaldatoria del cargamento de cuarzo, constató que no contaba con la Guía de Tránsito de Minerales y Rocas de Aplicación, exigida por la Ley Provincial 494-M, que regula el traslado y comercialización de productos minerales en la región de Nuevo Cuyo.

San Juan cuarzo (1) Los trozos de cuarzo hallados en el semirremolque del camión. Gentileza. Ante la falta de los permisos obligatorios, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente. En el procedimiento intervino el Juzgado de Paz de Caucete, en conjunto con el Ministerio de Minería de San Juan, que quedaron a cargo de las medidas administrativas y judiciales.