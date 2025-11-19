El último deseo de Nazareno Isern que no pudo cumplir antes de ser asesinado en la Autopista Riccheri

El crimen ocurrió en la autopista Riccheri, cuando dos asaltantes armados abordaron a la víctima y su amiga para robarles las bicicletas.

Este miércoles se conoció el angustiante suceso que ocurrió en la autopista Riccheri, donde un joven de 21 años, identificado como Nazareno Isern, fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando le robaron su bicicleta. Estaba acompañado por una amiga, quien dio tristes detalles sobre un sueño que tenía Nazareno antes de morir.

"Nuestro plan era hacer la peregrinación a Luján en bici. Ahora, vamos a hacerlo con mis compañeros, por él”, explicó, quebrada en llanto de espaldas a las cámaras.

“Ya era rutina una vez por semana o dos, salir a andar en bicicleta; hasta habíamos pedaleado al Obelisco, ida y vuelta”, detalló. "La bici se la había armado él", agregó.

“Teníamos nuestro grupo que estaba un poco separado y él quería vernos juntos. Nos pudimos juntar ayer; espero que lo pueda ver”, recordó la amiga de la víctima.

Así fue el crimen de Nazareno Isern en la autopista Riccheri Según el relato de la amiga que acompañaba a la víctima, ambos circulaban por la colectora cuando dos asaltantes armados los abordaron con la intención de robarles las bicicletas. La situación escaló rápidamente cuando Isern intentó resistirse.