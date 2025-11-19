Un violento homicidio conmociona al municipio de Esteban Echeverría . Nazareno Tobías Isern , un joven de 21 años, fue asesinado este martes por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle la bicicleta cuando regresaba de pasar la tarde en los bosques de Ezeiza junto a una amiga.

El ataque ocurrió a la altura del kilómetro ocho de la autopista General Pablo Ricchieri . Según el relato de la amiga que acompañaba a la víctima, ambos circulaban por la colectora cuando dos asaltantes armados los abordaron con la intención de robarles. La situación escaló rápidamente cuando Isern intentó resistirse al asalto .

En medio del forcejeo, el joven cayó al suelo y quedó indefenso frente a los delincuentes. Fue entonces cuando uno de ellos le disparó dos veces. Uno de los balazos impactó en su cabeza y resultó letal.

La amiga, testigo directa de la escena, contó entre lágrimas lo ocurrido: “Nazareno no quería soltar la bicicleta. Lo tiran al piso y le pegan un tiro en la cabeza. Cuando lo fui a ver, no tenía pulso. Le intenté hacer RCP y ya no había más para hacer. Llamé al 911 y veía un montón de sangre en el piso”.

La joven también relató el momento más devastador: “Empiezo a llamar a la mamá, Edith, y no sabía cómo decirle ‘Naza murió’. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. Le sacaron la vida al instante”.

Ambos jóvenes solían salir a andar en bicicleta una o dos veces por semana. Su objetivo era entrenar para peregrinar en bici hasta Luján, un sueño compartido que ahora quedó truncado por la violencia delictiva.

Los delincuentes escaparon corriendo tras disparar contra Isern y hasta el momento permanecen prófugos. La amiga de la víctima exigió justicia y aseguró: “Voy a descansar bien cuando se haga justicia por mi amigo”.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que trabaja en la identificación de los agresores y analiza cámaras de seguridad de la zona para reconstruir su ruta de escape.

El asesinato de Nazareno Isern vuelve a poner en foco la inseguridad en el conurbano bonaerense y el drama de las víctimas jóvenes que pierden la vida en hechos evitables, impulsados por la violencia criminal.