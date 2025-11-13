Quién era Milagros Peña, la joven estudiante que murió atropellada por un colectivo

Milagros Rocío Peña, de 23 años, murió este miércoles en Rosario en un trágico accidente. La joven derribada por la puerta abierta de una camioneta mientras andaba en bicicleta y luego atropellada por un colectivo de la línea 153 . Peña, hija única y estudiante de enfermería, era el sostén de su hogar desde la adolescencia.

La víctima cursaba Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario con un objetivo claro, poder cuidar a su madre, Graciela Peña, de 56 años, quien padece una discapacidad y sufrió dos ACV.

El entorno de la joven describió una vida atravesada por el esfuerzo. Ella estudiaba por amor a su madre, a quien cuidaba desde pequeña. El compromiso con la carrera surgía de su propia experiencia.

Un testigo que habló con un medio local contó que reconoció la bicicleta roja en la escena del siniestro y recordó a Milagros como la hija de una amiga que le tomaba muestras de sangre por su diabetes.

La joven se cayó de su bicicleta después de que un hombre abriera la puerta de su camioneta.

El hecho ocurrió pasadas las 16 en Mendoza al 7400, a la altura de la Circunvalación. A bordo de la camioneta iba un hombre de 44 años, mientras que el colectivo era manejado por un chofer de 43, que intentó reanimarla y luego quedó en estado de shock. Ambos vehículos formaron parte de la secuencia que terminó con la vida de Milagros.

Profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) realizaron maniobras de RCP en el lugar, pero no lograron reanimarla. La investigación quedó a cargo de la subcomisaría 22ª y de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, liderada por el fiscal Matías Edery. Las primeras actuaciones incluyen peritajes, toma de testigos y análisis de las cámaras de la zona.

Una joven trabajadora y sostén de su casa

Entre sus círculos más cercanos, la recordaban como alguien responsable, atenta y comprometida con su futuro profesional. Tenía dos empleos para sostenerse, pagarse los estudios y asistir a su madre.

Amigas y compañeras compartieron mensajes de despedida en redes sociales, donde expresaron el dolor por la pérdida. En esas publicaciones destacaron su presencia amable, su apoyo incondicional y su capacidad para enfrentar adversidades desde temprana edad.