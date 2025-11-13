Tragedia en Rosario: se cayó andando en bicicleta, un colectivo le pasó por encima y murió

Una joven de 23 años murió en Rosario tras caer de su bicicleta cuando un automovilista abrió la puerta de su camioneta y fue arrollada por un colectivo.

Milagros Peña se encontraba de camino a su trabajo cuando se cayó de su bicicleta y fue arrollada por un colectivo.

Un trágico hecho se ocurrió este miércoles en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, después de que una joven de 23 años que se encontraba de camino a su trabajo se cayera de su bicicleta luego de que un conductor abriera la puerta de su camioneta de forma imprudente, provocando la caída de la chica que luego fue arrollada por un colectivo.

El accidente sucedió en la zona oeste de la ciudad, en la intersección de las calles Mendoza y Nicaragua. La joven, identificada como Milagro Rocío Peña, era una estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.

Según informaron las autoridades, el siniestro se dio cerca de las 17, cuando la joven circulaba con su bicicleta y cayó al piso después de que un automovilista abriera la puerta. Al caer de forma repentina en plena calle, el colectivo perteneciente a la línea 153 no pudo frenar y arrolló a la joven.

En el lugar tanto el colectivero como los peatones intentaron reanimarla, pero al momento en el que arribó la ambulancia, Milagro Peña ya había fallecido.