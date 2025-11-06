Impactante: un jubilado fue atropellado por un colectivo mientras cruzaba la calle con su bastón

Un hombre de 84 años fue atropellado este miércoles por un colectivo de la línea 17 en la avenida Rafael Núñez, en la ciudad de Córdoba.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias exactas del accidente, y analizan si el colectivo cruzó con luz verde o si se trató de una maniobra indebida.

Un impactante accidente vial conmocionó este miércoles a los vecinos de la zona norte de Córdoba capital, cuando un hombre de 84 años fue atropellado por un colectivo urbano mientras cruzaba la avenida Rafael Núñez al 4700. El hecho ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El momento en que el colectivo embistió al jubilado jubilado atropellado Policía de Córdoba En las imágenes se observa al anciano cruzando lentamente la avenida con su bastón, intentando llegar al cantero central, cuando una unidad de la línea 17 de la empresa Coniferal lo embiste de frente sin lograr frenar a tiempo. El vehículo era conducido por un hombre de 55 años y llevaba a bordo unos 60 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido.

De inmediato, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y trasladó al peatón al Hospital Italiano, donde los médicos le diagnosticaron traumatismos en una pierna y en el cráneo. Más tarde, el hombre fue derivado a la Clínica Chutro, donde permanece internado en sala común, estable y con suturas leves en la cabeza y la pierna izquierda, según informaron fuentes médicas.