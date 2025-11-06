Sonríe Elías Piccirillo: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria al ex de Jésica Cirio

El ex de Jésica Cirio está procesado armar una causa con siete policías de la Ciudad para no pagar una deuda de 6 millones de dólares.

La medida, que fue firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, se llevó adelante debido a que “el avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”. Por lo tanto, el Tribunal consideró que los riesgos subsistentes pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

La causa contra Elías Piccirillo La causa se inició a raíz de la denuncia de Hauque, quien señaló a Piccirillo como responsable de orquestar su detención con pruebas falsas, incluida la supuesta plantación de cocaína y un arma de fuego en su auto. Al respecto, Piccirillo manifestó: "Yo no planté la droga. No hay prueba material de absolutamente nada". También aseguró que Jésica Cirio, su expareja, no tiene relación con la causa: “Ella fue damnificada, no tiene nada que ver”, sostuvo.

La Justicia Federal consideró que el procedimiento que se llevó a cabo el 18 de enero de este año fue irregular y ordenó anular la detención. La jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que se trató de un armado para incriminar al empresario y sacarlo de circulación.