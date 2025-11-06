Fanático de Pablo Escobar y líder de un kiosco narco: quién es el empleado del Hospital de Niños detenido

El fanático de Pablo Escobar luego de una investigación que descubrió que el empleado del Hospital de Niños lideraba un punto de venta de drogas.

Un empleado del Hospital de Niños de La Plata fue detenido acusado de manejar un punto de venta de drogas escondido detrás de la fachada de un kiosco barrial. El sospechoso, identificado como Fernando Daniel Pistone, de 32 años, era conocido en el ambiente como “Fer el Patrón”, en clara alusión a su ídolo Pablo Escobar.

La investigación, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, terminó con dos allanamientos en la zona de 142 entre 71 y avenida 72 y 157 entre 71 y 72. El operativo estuvo a cargo de la Comisaría Tercera y se realizó bajo orden de la Fiscalía N°18, dirigida por Hugo Tesón, con el aval de la Jueza de Garantías N°5, Marcela Garmendia.

Quien era "Fer el Patrón", detenido por vender droga Pistone trabajaba como personal de limpieza en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, aunque según los investigadores hacía tiempo que su actividad real pasaba por otro lado. Tenía antecedentes por causas vinculadas a drogas y tenencia ilegal de armas.

El resultado de los allanamientos fue contundente: la Policía incautó 436 gramos de cocaína de máxima pureza, 325 gramos de marihuana, una Bersa Thunder 40 con numeración limada, un revólver calibre .22, más de 400 balas, $224.000, 2.200 dólares, balanzas, drones, equipos de comunicación, una notebook, una tablet, un DVR de cámaras y una máquina contadora de billetes.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que también secuestraron cuadros con la imagen de Pablo Escobar, gorras con la leyenda “Patrón”, además de un Peugeot 208 blanco que habría sido utilizado para mover la droga.