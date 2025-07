Elías Piccirillo rompió el silencio desde la cárcel: "Gané toda mi plata trabajando con sacrificio y esfuerzo"

La acusación contra Elías Piccirillo por una presunta maniobra ilegal

La causa se inició a raíz de la denuncia de Hauque, quien señaló a Piccirillo como responsable de orquestar su detención con pruebas falsas, incluida la supuesta plantación de cocaína y un arma de fuego en su auto. Al respecto, manifestó: "Yo no planté la droga. No hay prueba material de absolutamente nada". También aseguró que Jésica Cirio, su expareja, no tiene relación con la causa: “Ella fue damnificada, no tiene nada que ver”, sostuvo.