Conmoción en Vélez: un joven misionero que había firmado contrato murió ahogado en el río Paraná

Dilan González, quien había sellado su vínculo con el club de Liniers, sufrió un accidente en la ciudad de Posadas, Misiones.

El futbolista del club Bartolomé Mitre de Misiones, Dilan González, apareció ahogado en el río Paraná luego de ingresar al agua con un amigo y su novia el domingo por la tarde. El joven de 17 años había firmado un contrato con Vélez Sarsfield para continuar su carrera allí.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en Villa Cabello, en la capital misionera de Posadas, cerca de la avenida Julio Piró y Centenario. Alrededor de las 18.30, el joven se metió al rio junto a un amigo y su novia pero el futbolista no salió del agua y las autoridades fueron alertadas.

Por ello, durante esa noche se montó un operativo especial encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que retomó las tareas al amanecer y, finalmente, cerca de las 6.30 del lunes, una patrulla fluvial divisó el cuerpo del joven y procedió a su recuperación.

Horas antes del accidente, Dilan González había sido titular en la goleada de Bartolomé Mitre sobre Santa Ana por 8 a 0, en el marco de la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña. Además, ya había tenido participación en el Federal A donde quedaron eliminados en la segunda etapa de la Revalida ante Costa Brava de General Pico.